Ousmane Sonko, un menteur et un manipulateur ?

C’est le lieu de se poser de sérieuses questions sur la nature du leader de Pastef. En effet, il a récemment déclaré que tout manifestant au Sénégal sera arrêté et traduit en justice pour des faits de terrorisme. Et il ajoute que cela se passe dans tous les pays du monde, ce qui n’est pas vrai.

Mais, il en a rajouté une couche il y'a de cela quelques jours en affirmant derechef que Macky Sall va nommer Serigne Bassirou Guèye comme nouveau président du Conseil constitutionnel en remplacement de Pape Ousmane Sakho pour valider son projet de troisième mandat.

Or, Macky vient de nommer Mamadou Badio Camara pour diriger le Conseil constitutionnel.

En fait Sonko est en plein délire car il craint avec l’affaire Adji Sarr. Pour tenter de noyer le poisson il invente toutes sortes d’histoires afin de discréditer l’Etat et son chef et faire croire au final qu’il est victime d’un complot.

Mais ses mensonges et ses tentatives de manipulation sont dénoncées sur les réseaux sociaux par des gens qui savent.

Il ferait donc mieux de répondre devant la justice au lieu de faire ses déclarations fantaisistes et mensongères.

















