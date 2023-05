Ousmane Sonko vs Adji Sarr - Le maire de Ziguinchor se débine encore

On sait maintenant pourquoi Sonko a peur de la justice. Il revient des sources de dakarposte que le maire de Ziguinchor refuse de déférer aux convocations du juge parce qu'il sait ce qui l'attend.

En effet plusieurs éléments du dossier s'avèrent compromettants pour lui y compris des videos, des audios et des témoignages très frappants.

A preuve une des videos , qui contient des preuves irréfutables de ses turpitudes, devait être projetée ce mardi . C'est la raison pour laquelle il a détalé comme un lapin. Des témoins affirment d'ailleurs l'avoir aperçu dans des coins et recoins sombres de sa ville.

Le "Pastéfien" évite soigneusement de se retrouver nez a nez avec les FDS dont il a une peur bleue.

C'est bien lui qui prétendait que le dossier est vide. Alors pourquoi fuit-il?