Oussouye : Dieynaba Goudiaby octroie 50 bourses d'études aux bacheliers du département

Un grand ouf de soulagement pour certains parents d'élèves du département d'Oussouye. Nous venons d'apprendre que 50 bacheliers viennent de bénéficier des bourses études pour l'année académique 2022/2023. Une action de l'honorable Dieynaba Goudiaby, membre du conseil économique social environnemental (CESE), qui vient de frapper un grand coup social.





Toujours au service de son département, la patronne de la coalition Benno Book Yaakaar, Dieynaba Goudiaby a confirmé son action en vers la jeunesse de son fief. "Je suis en train de suivre à la lettre les consignes du Président de la république, Macky Sall. Il m'a conseillé d' oeuvrer pour le développement d'Oussouye afin de servir ma population et non se servir d'elle", a t-elle précisé dans un entretien téléphonique.





Selon nos informations ces 50 étudiants bénéficieront d'une formations de qualité dans un esprit d'excellence académique et d'ouverture. Grâce au nouveau concept pédagogique basé sur l'alternance "Ecole et Entreprise". Ils seront préparés à être immédiatement opérationnels et à devenir des dirigeants d'entreprises capables de s'adapter dans un environnement en perpétuelle évolution.



Une occasion pour Madame Goudiaby, de remercier ses partenaires comme Monsieur Oumar Ka de l'université "International Business school". Il faut ajouter que la semaine dernière, que Dieynaba Goudiaby avait plaidé auprès du Chef de l'Etat pour la prise en charge des études supérieures de la princesse Jacqueline DIEDHIOU. Une demande qui a été validée par le Président de la république.





D'ailleurs nous avons appris que les populations du Kassa vont tenir une déclaration publique pour demander que Madame Dieynaba Goudiaby soit renforcée par le Chef de l'Etat.