Oustaz Oumar Sall placé sous mandat de dépôt !

Après son retour de parquet vendredi dernier, Oustaz Omar Sall a encore été déféré au parquet ce lundi. Il a finalement été placé sous mandat de dépôt et il passera sa première nuit en prison ce lundi, informe la Rfm. Accusé d'avoir dénigré des pratiques cultuelles de la confrérie Tidiane, Oustaz Oumar Sall a été interpellé pour «diffamation et insulte commises par le biais d'un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d'actes d'intolérance entre des personnes». Ce, suite à une plainte du collectif international des talibés Cheikh.

















































































Igfm