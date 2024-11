PAPE THIAW : « MON RÔLE DE SÉLECTIONNEUR INTÉRIMAIRE A PRIS FIN AUJOURD’HUI »

Après une victoire convaincante du Sénégal face au Burundi (3-0) lors de leur dernière rencontre des éliminatoires de la CAN 2025, Pape Thiaw, entraîneur intérimaire des Lions de la Téranga, a fait ses adieux à son rôle temporaire avec un bilan impressionnant. Lors de la conférence de presse d’après-match, le technicien sénégalais a salué la performance de ses joueurs tout en adoptant une posture mesurée quant à son avenir à la tête de l’équipe nationale.



Nommé en septembre pour succéder à Aliou Cissé, Pape Thiaw a dirigé les Lions avec brio : quatre victoires en quatre matchs, aucune défaite, aucun but encaissé, et une qualification éclatante pour la CAN 2025. « Les joueurs ont respecté les consignes, ils ont voulu faire plaisir au public et ont bien terminé l’année », a-t-il déclaré, mettant en lumière l’excellente dynamique collective de son groupe.





Le match face au Burundi a une fois de plus démontré la solidité de l’équipe, portée notamment par Habib Diarra, auteur d’un doublé. Pourtant, Pape Thiaw reste lucide : « Tout n’est pas parfait, il y a des choses à corriger. »



Une décision entre les mains de la FSF



Interrogé sur son avenir, Thiaw a préféré jouer la carte de la prudence. « La période d’intérim s’arrête aujourd’hui. Je laisse la Fédération décider », a-t-il affirmé. Une déclaration qui renvoie la responsabilité à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), seule habilitée à décider si l’ancien international sénégalais continuera à guider les Lions ou si un autre technicien prendra sa place.



Le Sénégal, qui a terminé en tête du groupe L avec 16 points, 10 buts marqués et un seul encaissé, a une fois de plus montré sa domination. Ce succès renforce les attentes autour de l’équipe, qui défendra son titre de champion d’Afrique de 2022, lors de la prochaine CAN au Maroc.



























































Rts