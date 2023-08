PARIS: CINQ PERSONNES BLESSÉES DANS UNE EXPLOSION DANS LE 18E ARRONDISSEMENT

Une explosion a eu lieu dans un appartement du 18e arrondissement de Paris ce samedi, a appris BFM Paris Île-de-France des sapeurs-pompiers, confirmant une information du Figaro. Les faits se sont déroulés au troisième étage de l'immeuble de cinq étages du 26 rue du Nord, vers 14h30.



"Un énorme tremblement"

Cinq personnes ont été blessées dans cette explosion, une en urgence absolue avec un pronostic vital non-engagé et quatre en urgence relative.



"J'étais en train de dormir et j'ai été réveillé par un énorme tremblement accompagné d'un énorme bruit d'explosion. Je suis descendu en panique voir ce qui se passait dans la rue, ça a vraiment tremblé fort", témoigne un habitant d'un immeuble voisin au micro de BFM Paris Île-de-France.

"En arrivant en bas, j'ai vu que l'immeuble était explosé et qu'il y avait des gravats par terre", ajoute-t-il.



La mairie de Paris s'occupe du relogement

Aucun incendie ne s'est déclaré après l'explosion, une phase de reconnaissances est en cours. Une centaine de pompiers et une vingtaine d'engins ont été déployés par précaution.



La mairie de Paris s'occupe du relogement des personnes sinistrées alors qu'un architecte est attendu sur place pour comprendre ce qu'il s'est passé. Les personnes concernées peuvent pour le moment être hébergées par dans une auberge de jeunesse non loin.



L'origine n'est pas connue pour le moment.