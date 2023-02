PASTEF DE DIOURBEL- Voici les 09 responsables placés sous mandat de dépôt et qui feront face au juge mercredi.

Aliou Sène, professeur d'histoire, Dramane Sidibé, enseignant, Thiafour Diaw, enseignant, Serigne Fallou Pouye étudiant , Madame Ourèye Guissé déléguée médicale , Ndiarou LY enseignant, madame Faty Guèye Diack, enseignante, Madame Seynabou Niang, Agronome, Madame Diop Florence Coly technicienne supérieure de santé et secrétaire à la radiologie de l'hôpital de Diourbel… voici la liste exhaustive des leaders de Pastef de Diourbel qui ont été placés sous mandat de dépôt et qui feront face au juge jeudi prochain.



Ces derniers ont été arrêtés samedi matin dans le cadre d’une tournée de sensibilisation sur la révision des listes appelée « Wër - Ndonbo ». Ils étaient en train de distribuer des flyers non loin du lycée Technique Cheikh Ahmadou Bamba.





























dakaractu