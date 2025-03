PCA Soleil: Mody Niang jette l’éponge pour raisons de santé

Mody Niang n’est plus le président du conseil d’administration (PCA) du quotidien national. Nommé en août 2024 par le président Bassirou Diomaye Faye, il a pris la décision de démissionner, invoquant des raisons de santé, comme le rapporte le journal Le Témoin.



Dans une déclaration relayée par la presse, il explique que son état de santé ne lui permet plus d’assurer pleinement ses fonctions. « J’ai pris service le 6 septembre et, après quelque temps, j’ai constaté que, pour des raisons essentiellement de santé, je ne serais pas en mesure de remplir cette mission avec l’efficacité attendue par le président de la République, le Premier ministre et le Directeur général du quotidien national », a-t-il déclaré.



Souhaitant dissiper toute interprétation erronée, Mody Niang a tenu à préciser que sa décision était purement liée à sa condition physique et non à des divergences politiques. « Je précise ici, à l’intention de tous mes compatriotes, que ma démission n’a rien à voir, vraiment rien à voir, avec mon engagement à accompagner Ousmane Sonko et Pastef », a-t-il insisté.



Ainsi, bien qu’il quitte son poste au sein du quotidien national, Mody Niang réaffirme son soutien au projet politique du parti au pouvoir.











































