PDS : Le président Wade est retourné en France

Le Pape du Sopi a quitté ce week-end son domicile sis sur la Corniche Ouest pour prendre le vol en direction de la France. En effet, Me Abdoulaye Wade était rentré à Dakar, il y a 6 mois, plus exactement le 29 juillet 2022 pour prendre part aux élections législatives lors desquelles sa coalition participait avec une alliance stratégique avec Yewwi Askan Wi.



Gorgui a aussi assisté récemment à la clôture de la vente des cartes en achetant lui-même sa carte pour un montant d’un million de francs CFA. Le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais a aussi invité tous les militants à resserrer les rangs et à l’unité pour mieux engager la présidentielle qui devrait se tenir en février 2024.





















































