PIQUÉ, VICTIME D'UNE ÉLONGATION LORS DU MATCH CONTRE L'ATHLETIC BILBAO

Coup dur pour le Barça et pour Gerard Piqué. Le défenseur central barcelonais, sorti sur blessure samedi à Bilbao (1-1), souffre d'une élongation au mollet gauche, a révélé son club dimanche dans un communiqué. Le club n'a pas précisé la durée de son absence. Samedi, Piqué est sorti à la 30e minute de jeu, visiblement touché lors d'un choc dans un duel avec Alex Berenguer, et a été remplacé par Ronald Araujo.



Il y a une semaine, Piqué (34 ans) avait marqué le premier but officiel de la saison du FC Barcelone au Camp Nou lors du large succès 4-2 face à la Real Sociedad. Piqué sort d'un exercice 2020-2021 compliqué, où il a manqué la majeure partie de la saison, entre novembre et avril, en raison de deux blessures coup sur coup au genou droit.



Son absence est un souci pour Ronald Koeman, qui devra trouver des solutions pour compléter sa charnière centrale : Eric Garcia, titulaire avec Piqué lors des deux premiers matches de la saison, sera suspendu après son carton rouge reçu dans le temps additionnel samedi (90e+3). La paire de défenseurs centraux du Barça contre Getafe dimanche 29 août pour la 3e journée de Liga devrait donc être Clément Lenglet - Ronald Araujo.