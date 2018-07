PLAIDOIRIE DES AVOCATS DE L‘ETAT DANS L’AFFAIRE KHALIFA SALL ET CIE: L’Agent judiciaire réclame 6,830 milliards pour la réparation

Les plaidoiries ont démarré, hier, dans le procès en appel de l’affaire de la Caisse d’avance. Et c’est l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), Antoine Félix Diome, qui a ouvert le bal.



Et c’est pour faire les mêmes réclamations qu’il avait faites en première instance. «Il y a une Caisse unique au niveau de l’Etat. Une soustraction sur des deniers publics, c’est réel. Les fonds ont été décaissés de la Caisse de l’Etat comme indiqué par l’article 121. Nous demandons une réparation du préjudice matériel de 1,830 milliard sortis de nos caisses et une réparation morale de 5 milliards».



Pour rappel, en première instance, la Cour avait déclaré que l’Etat n’a pas subi de préjudice dans cette affaire.



De son côté, Me Ousmane Sèye, un des avocats de l’Etat, s’est directement attaqué à Khalifa Sall et à sa déclaration de candidature. «La déclaration d’un parlementaire à une candidature présidentielle n’a aucune influence sur la procédure. La justice n’est pas de la comédie, ni de la fiction. Ce sont des faits réels que nous jugeons. Les interventions des avocats de la Ville sont en parfaite connivence avec ceux des prévenus. Comment ils peuvent venir demander la constitution ? C’est inacceptable. Ce serait un précédant extrêmement dangereux», a tonné Me Ousmane Sèye.



Avant de lancer aux membres de la Cour : «Nous vous demandons de ne pas accepter cette forfaiture. C’est une forfaiture d’accepter la constitution de la Ville de Dakar. Nous vous demandons d’écarter la Ville de Dakar, de rejeter sa constitution, parce que c’est la Ville qui nous a dit qu’elle est là pour défendre les prévenus. C’est contraire aux règles de la procédure. Aucune collectivité locale n’est autonome. Elles vivent toutes des deniers de l’Etat. Sans cette délégation, aucune collectivité ne peut lever des fonds».



A en croire Me Sèye, «l’Etat a l’obligation de se constituer partie civile, parce que ce sont ses deniers qui ont été spoliés».



Pour boucler la boucle, il a demandé à la Cour d’allouer à l’Etat du Sénégal, les sommes qui sont demandées par l’AJE».



Le réquisitoire du procureur et les plaidoiries des avocats de la Ville prévus lundi



Pour Me Baboucar Cissé, «dans cette affaire, la position de la Ville de Dakar est assez bizarre». A son avis, «la véritable partie civile dans cette affaire, c’est l’Etat du Sénégal».



«Au début de l’enrôlement de l’affaire, la Ville de Dakar avait brillé par son absence, puisqu’elle avait dit qu’elle n’a subi aucun préjudice. La défense est sortie par la grande porte et est revenue par la fenêtre avec la Ville de Dakar», a asséné Me Cissé, qui estime que «la défense a préféré se retirer, fuir le débat de fond».



«Le fond, jusqu’à l’extinction du soleil, on ne peut pas l’effacer. C’est pourquoi ils disaient que l’arrêt de la CEDEAO est une bouée de sauvetage, mais qui n’est pas remplie d’air. Cet arrêt n’est pas un modèle. Les motivations sont pourries de contractifs. L’arrêt de la CEDEAO ne peut pas remettre en cause cet arrêt de la Chambre d’accusation. Le réquisitoire ne peut être annulé, de même que le PV d’enquête préliminaire», a-t-il renchéri.



Me Francis Piner d’enfoncer le clou : «Ce n’est pas un candidat qu’on veut éliminer. C’est un délinquant de droit commun qui s’est présenté pour échapper à la justice de son pays. Voilà pourquoi il est de droit pour les avocats de l’Etat de se constituer. Nous sommes passés de fausses factures et à l’arrivée, de fausse partie civile».



Prenant la parole en dernier, Me Yérim Thiam a taxé de «délinquants» Khalifa Sall et ses coaccusés. «Mbaye Touré, Khalifa Ababacar Sall et les autres ont organisé le système pour que Khalifa Sall puisse avoir tous les mois un sursalaire. Comment vous pouvez expliquer que tous les mois, c’est 30 millions ?», a conclu l’ancien Bâtonnier.



Ibrahima SALL et Fatou KANE (Vox Populi)