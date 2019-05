PLUS DE 98 MILLIARDS POUR LA RÉHABILITATION DES AÉROPORTS RÉGIONAUX (MINISTRE)

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a annoncé jeudi le démarrage dans les prochaines semaines d’un vaste programme de réhabilitation des aéroports régionaux pour un montant de plus de 98 milliards FCFA.



"Nous avons un vaste programme de réhabilitation des aéroports régionaux [pour un montant] de plus de 98 milliards FCFA qui va démarrer bientôt par les aéroports de Saint-Louis, Matam, Ourossogui, Ziguinchor, Tambacounda", a-t-il dit.



Il s’exprimait à l’issue d’une visite de l’ensemble des administrations et des sociétés nationales rattachées à son département (ANACIM, ASECNA, ADS, HAAS, AIBD).



"Nous allons démarrer également dans les prochaines semaines la réhabilitation des huit autres aéroports", a aussi annoncé Alioune Sarr au sortir de sa rencontre avec les autorités de l’Aéroport international de Blaise Diagne de Diass (Thiès, ouest).



La modernisation de l’AIBD, la réhabilitation des aéroports régionaux et le lancement de la compagnie Air Sénégal international ’’permettront au Sénégal de jouer un rôle de premier plan sur la plateforme des sévices aériens mondiaux", selon M. Sarr.



Il a indiqué que "sur ces questions le chef de l’Etat a déjà donné son accord pour que nous puissions engager ce programme avec l’AIBD et l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS) afin que la connectivité du Sénégal sur le plan intérieur et sa connectivité avec l’international soit assurée".



"Cela nous permettra aussi de développer notre offre touristique à travers une accessibilité plus rapide et plus large de notre pays mais aussi une accessibilité vers les régions de l’intérieur pour exploiter tous leurs potentiels", a soutenu le ministre.



"Le parc de Niokolo-Koba à Tambacounda, le parc de Djoudj à Saint-Louis et Ziguinchor, avec tout ce qu’il y a comme possibilités écologiques, feront aussi que nous puissions jouer pleinement notre rôle et gagner les parts de marché", a-t-il ajouté.





aps