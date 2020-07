PLUSIEURS GROUPES CRIMINELS MIS HORS D’ÉTAT DE NUIRE (POLICE)

La Direction de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS) a démantelé plusieurs groupes criminels durant le mois de juin, a indiqué le Bureau des relations publiques de la police nationale.



Dans un communiqué transmis à l’APS, elle signale la saisie, au cours de cette période, de 108 kilogrammes de chanvre indien, et la mise à la disposition de la justice de 31 personnes, "dont 26 pour trafic".



"En outre, incidemment deux (02) personnes ont été appréhendées pour faux monnayage portant sur une valeur de vingt-et-un millions quatre-vingt mille (21.080.000) FCFA et trafic de véhicules volés", informe le communiqué.



Il ajoute que "des moyens de transport (motocyclettes, charrettes ainsi qu’une arme à feu (fusil de chasse) ont été également saisis’’ sur les trafiquants et "mis sous scellées".