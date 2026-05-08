PODOR .Arrondissement de Thillé Boubacar- Amélioration de la productivité agricole et renforcement de la résilience des populations rurales - Dr Mamadou Thiam décroche une usine de montage de tracteurs

San grand bruit, intègre, et à la carrière sans tâche, Docteur Mamadou Thiam creuse son sillon loin des sentiers de la politique politicienne .Chez lui politique rime avec développement, social et l’émergence de sa contrée N’Dieurba et au-delà de tout le département de Podor. Cet acteur de développement local ne lésine point sur les moyens, rien que pour satisfaire les besoin de la jeunesse. En atteste cet important projet agricole et piscicole mis en place au cœur de l’arrondissement de Thillé Boubacar .Il répond ainsi à la demande croissante d’emplois chez les jeunes et participe activement à la lutte contre la pauvreté. C’est d’ailleurs dans cette perspective, que ce projet qui développe des activités agricoles complémentaires, notamment le maraichage, l’agroforesterie, la culture de vergers, ainsi que la pisciculture, a fini aujourd’hui d’occuper une place centrale dans la vision Sénégal 2050 portée par les autorités. Ainsi, à travers ce type d’initiatives, le promoteur entend participer pleinement aux efforts visant à renforcer la production locale et surtout à soutenir le développement d’une agriculture durable au Sénégal. Un engagement qui dépasse aujourd’hui les frontières nationales .En République de Chine , où il se trouve depuis quelques jours , ses partenaires au développement se sont engagés à nous appuyer , dans le cadre de la mise en place d’un projet de montage de tracteurs à N’dieurba.Une usine qui verra bientôt le jour au Sénégal .Cette unité industrielle première du genre dans la vallée du fleuve Sénégal , permettra la fabrication de tracteurs sur site. Autre bouffée d’oxygène notée, est que dans l’accompagnement sur la technologie, même les pièces de rechange seront fabriquées sur site. Pour mieux assurer la sécurisation et la pérennité d’un tel investissement, des ingénieurs chinois seront envoyés au Sénégal pour assurer la formation de nos ingénieurs locaux. Une visite qui traduit son implication dans les grands enjeux liés au développement du continent et en particulier de son terroir. Un parcours qui continue d’inspirer de nombreuses générations .Comme un exemple de constance, de compétence et d’engagement au service du bien commun.



Abou KANE

