PODOR. COMMUNE DE BODE LAO- Moussa Amadou Dia. Une figure dynamique au service de son terroir

Contrôleur des impôts et domaines, juriste et diplômé en finance, gestion publique et comptabilité publique, Moussa Amadou Dia entend mettre son expérience professionnelle et son engagement au service de la commune de Bodé Lao. Responsable politique dans le département de Podor et président du Mouvement pour la Citoyenneté au Service du Développement (MCD), cet acteur de développement affiche son ambition de briguer la mairie lors des prochaines élections locales.



Avant même cette échéance électorale, en réponse aux nombreuses contraintes de développement auxquelles est en butte ce terroir du nord , l’homme a fini de développer un ambitieux programme d’’investissement plurisectoriels. C’est ainsi que ses populations ont mis en avant plusieurs actions d’envergures réalisées en leur faveur . En effet aucun des secteurs de la vie économique, n’a été laissée en rade .C’est ainsi que dans le domaine de l'éducation, il a procédé à la dotation de plusieurs imprimantes aux collèges de Bodé Lao et de Doubangue. Il a également offert des bourses de formation d'une durée de deux ans à des jeunes de la commune, dans le but de favoriser leur insertion professionnelle.



Sur le plan sanitaire, des journées de vaccination animale ont été organisées et financements de campagne de circoncision gratuite ayant bénéficié à plusieurs centaines d’enfants.

L’engagement du fils du terroir touche également le secteur religieux, avec la dotation de matériels de sonorisation à plusieurs mosquées ainsi que l'installation de climatiseurs à la morgue de Bodé Lao.



En soutien au monde rural Dia a été aussi au chevet des agriculteurs en leur octroyant des motos pompes afin d'améliorer leurs capacités de production. Et pour pouvoir se déplacer en toute saison et sans contrainte majeure, Il a contribué au désenclavement de certaines zones en dotant des pirogues locales de moteurs . Ce qui a fini de faciliter aujourd’hui ,les déplacements des populations , en se rendant dans l’ile à morphil et dans le diéri zone sylvo pastorale sans difficultés.



Enfin, conscient du rôle du sport dans l'encadrement de la jeunesse, plusieurs associations sportives et culturelles ont pu bénéficier d'équipements sportifs.



À travers ces différentes initiatives, ce jeune juriste souhaite convaincre les habitants de Bodé Lao de lui accorder leur confiance lors des prochaines élections locales, en mettant en avant un engagement qu'il présente comme concret et orienté vers le développement de la commune.





Abou KANE

