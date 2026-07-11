PODOR : Renforcement de la mise en valeur Amélioration des rendements agricoles Le binôme mobilisateur, au cœur de la tournée du Dg de la SAED

Dans le sillage de son déplacement du mois d’avril dernier, le Directeur général de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta et des vallées du Sénégal et de la Falémé SAED vient de boucler une tournée de trois jours dans les zones de production rizicole. Ă la rencontre des producteurs et de leurs organisations ainsi que les partenaires de mise en œuvre, Alassane BA a exprimé sa totale satisfaction par rapport aux objectifs visés et aux résultats enregistrés, à travers cette mission. Relativement aux objectifs poursuivis, il s’agissait d’abord de faire le point, sur la situation de la campagne de contre saison chaude puis de préparer celle d’hivernage avec les différents acteurs.





Engagement renouvelé des acteurs pour l’atteinte de l’autosuffisance



Face aux défis de l’autosuffisance en riz et de la souveraineté alimentaire, il a relevé les résultats substantiels obtenus en matière de renforcement des superficies mises en valeur et de hausse significative des rendements agricoles. Ce qui, à l’en croire, témoigne dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités, notamment le président de la République, de la ferme volonté des acteurs de consolider cette tendance favorable et d’accéder dans un proche avenir à l’autosuffisance. D’après lui, tous ces bons points ont été également rendus possibles grâce au soutien des autorités de tutelle, à l’accompagnement des partenaires techniques financiers, au dévouement de l’encadrement de la Saed et enfin à l’implication très active des producteurs et de leurs groupements.



Ainsi donc, après Bakel et Matam, M.BA s’est rendu dans la délégation de Podor où il s’est entretenu avec les producteurs de Pété, Cascas, Siwré, Daara Halaybé, Pathé gallo. Au niveau de ces autres périmètres rizicoles à fort potentiel dans la Moyenne Vallée, le Dg de la Saed s’est félicité de la forte tendance haussière notée aussi bien dans la mise en valeur que la productivité avec des rendements honorables. Malgré cette embellie, des difficultés ont été portées à son attention par les producteurs et leurs organisations. Parmi celles –ci figurent en bonne place l’endiguement des casiers, la menace permanente des inondations, et les coûts exorbitants des factures d’électricité pour l’irrigation des parcelles, le renforcement du parc de machines agricoles (tracteurs, motoculteurs, moissonneuses –batteuses etc).





La solarisation des stations de pompage, un passage incontournable pour sécuriser la double culture





« La Saed travaille inlassablement à apporter des réponses diligentes à toutes ces préoccupations. Avec l’appui constant des plus hautes autorités de ce pays et l’accompagnement du ministère de tutelle, ces difficultés seront aplanies. En ce qui concerne le renchérissement des factures d’électricité, la panacée c’est incontestablement la solarisation universelle et nous nous y attelons depuis plusieurs mois dans le cadre de la transition énergétique », a t-il tenu à rassurer. Invité à réagir sur le mouvement d’humeur des riziers, notamment du Delta qui ont récemment battu le macadam pour s’insurger contre les difficultés de commercialisation, il s’est réjoui de l’annonce par le ministre du commerce, d’un déploiement immédiat d’un plan d’actions d’envergure rachat de 9000T de riz blanc ,le gel des importations , campagne soutenue de promotion du riz local pour saturer le marché national en riz local et protéger la production interne. Selon lui, l’exécution de ce plan d’actions volontariste, va générer sans aucun doute, des gains de compétitivité au niveau de chaque maillon de la filière rizicole.





Abou KANE

