PODOR- COMMUNE DE GUEDE VILLAGE- Le Pr Amadou Sidi Aly Bâ lance N.A.FO.RE et plaide pour une autre manière de faire la politique

À Belel Kélé, dans la commune de Guédé Village, Amadou Sidi Aly Bâ a officiellement lancé, ce week-end, la Nouvelle Alliance des Forces du Renouveau (N.A.FO.RE). À travers un discours à forte tonalité citoyenne, l'universitaire a exposé sa vision d'une politique fondée sur le service, la participation et le développement local, rompant ainsi avec les pratiques qu'il juge éloignées des préoccupations réelles des populations.

Devant des habitants venus de différents villages de la commune, des jeunes, des femmes et des notables, le professeur agrégé a présenté N.A.FO.RE comme un mouvement né de la volonté de remettre l'engagement citoyen au cœur de l'action publique.

Selon lui, la politique ne doit pas être perçue comme un moyen d'accéder à des privilèges, mais comme un devoir envers sa communauté et son pays. «La politique, dans son sens le plus noble, doit être un service», a-t-il insisté, appelant les intellectuels et les élites à mettre leurs compétences au service de leurs terroirs d'origine. Une conception qui traduit sa volonté affichée de faire la politique autrement, en privilégiant l'écoute des populations, la responsabilité et l'action collective.



Pour le président de N.A.FO.RE, le développement de la commune doit partir des réalités locales. Il a ainsi défendu l'idée d'un développement endogène s'appuyant sur les ressources et les potentialités propres à la zone. Évoquant tour à tour le Diéry, l'axe goudron et le Walo, il a mis en avant les atouts agricoles, pastoraux et économiques de la commune, tout en soulignant le rôle central que doit jouer l'agriculture dans la transformation du territoire.



Amadou Sidi Aly Bâ a également plaidé pour une gouvernance participative donnant davantage de place aux jeunes, aux femmes, aux producteurs, aux éleveurs et à l'ensemble des forces vives locales. Selon lui, aucun territoire ne peut se construire durablement sans l'implication de ses populations.



Le nouveau mouvement entend ainsi articuler son action autour de plusieurs priorités, notamment l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, la jeunesse et le sport. Des secteurs qu'il considère comme essentiels pour améliorer durablement les conditions de vie des habitants.



Dans une séquence plus personnelle de son intervention, l'universitaire est revenu sur son parcours, rappelant avoir grandi dans cette commune avant de poursuivre des études qui l'ont conduit à devenir professeur agrégé. Une trajectoire qu'il présente non comme une rupture avec ses origines, mais comme une responsabilité supplémentaire envers son terroir.



À travers le lancement de N.A.FO.RE, Amadou Sidi Aly Bâ cherche ainsi à installer un discours politique centré sur la proximité, la participation citoyenne et la valorisation des ressources locales et complètement en rupture avec les pratiques en cours depuis les indépendances. Une démarche résumée par la devise du mouvement : «Unir, agir et construire», qui se veut le socle d'un nouveau projet politique pour Guédé Village et ses environs.







Abou KANE

