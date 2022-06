POPENGUINE : LE SANCTUAIRE MARIAL, POINT DE CONVERGENCE DES PÈLERINS

Le sanctuaire marial de Popenguine était ce dimanche le point de convergence des nombreux fidèles chrétiens venus assister au pèlerinage marial qui se tient chaque année dans cette localité, a constaté l’APS.



Certains sont venus à pied ou en voiture, pour assister à la messe qui se déroule dans le sanctuaire.



Les fidèles, dont certains ont fait le déplacement avec leur famille, ont commencé à rallier les lieux tôt dans la matinée. Ainsi, le parking du sanctuaire, qui était vide le matin, s’est vite rempli des nombreuses voitures à bord desquelles sont venus les pèlerins.



Parmi les nombreux fidèles ayant fait le déplacement, se trouvent des jeunes tenant des sacs contenant les tentes sous lesquelles ils dorment durant le pèlerinage. D’autres, accompagnés de leur famille, ont par devers eux des sacs remplis de provisions.



Devant l’entrée du sanctuaire, les forces de l’ordre contrôlent les véhicules avant leur accès au site.



Accompagné de ses deux filles, Jean Sène déclare que la messe de 10 heures est un rendez-vous à ne pas rater, car étant plein de sens et d’enseignements.



Près d’une voiture de la gendarmerie, un groupe de jeunes écoutent religieusement les explications d’un adulte sur le sens de la messe de ce dimanche. Rejoints par d’autres, ils poursuivent ensuite leur chemin pour aller prendre place sur les gradins du sanctuaire.



‘’Ici, seuls les véhicules qui ont un macaron ont le droit d’entrer, toutes les autres devront faire demi-tour’’, lance un gendarme à l’endroit de ses collègues postés non loin de là.



Les boutiques situées sur le chemin du sanctuaire sont prises d’assaut par des pèlerins à la recherche d’articles, comme les chapelets, les croix, les porte-clés, les bougies et les photos de la vierge.



Selon le Père Pierre Emmanuel Diouf, la messe de 10 heures signifie le don de l’esprit saint. ‘’Jésus, avant d’aller au ciel, avait promis aux disciples de leur donner l’esprit saint’’, rappelle-t-il.



‘’Les fidèles reçoivent l’esprit saint, cette joie qu’ils doivent aller annoncer aux autres. Nous sommes réunis ici aujourd’hui, à Popenguine, dans cette démarche de foi, c’est-à-dire à recevoir l’esprit saint. Nous sommes donc appelés à aller annoncer la bonne nouvelle’’, explique-t-il dans un entretien à l’APS, juste avant le début de la messe.



A propos du thème de cette 134ème édition du pèlerinage Marial de Popenguine ‘’l’Amour familiale, vocation et chemin de sainteté’’, il indique que les fidèles sont appelés à être des témoins du Christ, dans leurs milieux respectifs de vie.



Il déclare que le prêtre, le jeune, l’enfant et tous les autres sont appelés à être témoins du Christ.



‘’Etre témoin du Christ se vérifie par les actes, car le Seigneur nous a donné et nous devons tous aller enseigner ce que Jésus nous a donné comme enseignement, ce que nous avons vu et entendu. On part annoncer ce que nous avons reçu’’, a-t-il détaillé.



L’édition de cette année du pèlerinage marial de Popenguine a démarré samedi et prend fin lundi.



Elle sera marquée par la marche des jeunes dont l’arrivée est prévue à partir de 16 heures.



Cette année, les marcheurs sont au nombre de 22.338, soit une hausse de 30 à 40% par rapport aux précédentes éditions du pèlerinage marial, précisent les organisateurs.







































aps