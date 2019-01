PR AMSATOU SOW SIDIBÉ : « POURQUOI IDY ET NON MACKY »

Courtisée par les proches du candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY) par ailleurs président sortant, Macky Sall, Pr Amsatou Sow Sidibé leur a dit non. La candidate recalée par le système du parrainage a porté son choix sur un candidat de l’opposition en l’occurrence Idrissa Seck, fer de lance de la Coalition Idy2019.



La présidente de « Car Leneen » a donné ses raisons, ce jeudi 31 janvier, face à la presse chez elle au Point E : « Après concertation avec notre base politique, nous avons choisi de soutenir pour l’élection présidentielle 2019 le candidat Idrissa Seck, président de la Coalition Idy2019, a déclaré l’opposante. Notre choix a été mûrement réfléchi après plusieurs rencontres avec le candidat (Idy) lui-même. C’est donc un choix qui s’est imposé dans l’intérêt du Sénégal et pour un changement notoire. »



Par ailleurs, a-t-elle soutenu, « le candidat Idrissa Seck a démontré une véritable considération pour le leadership féminin. C’est donc, un espoir à un moment où toutes les candidatures féminines ont été écartées après le dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Nous sommes convaincus que l’appel du candidat Idrissa Seck va traduire l’utilité qu’il y a de mettre les personnes qu’il faut à la place qui sied, pour un Sénégal des valeurs, un Sénégal prospère, inclusif et fort. »



S’agissant de son refus de rejoindre le camp présidentiel, l’ex-ministre conseillère de Macky Sall de marteler : « Je suis une femme de conviction. Ce n’est pas mon option. Vous m’avez entendue pendant des années dire que je ne suis pas contente de ce qui se passe dans le pays. Et, je voudrais qu’il y ait un changement. J’espère que cela va changer. »



Interpellée sur le choix de Me Aïssata Tall Sall, ex-membre du C25 du nom du collectif des candidats de l’opposition recalés pour la plupart à l’exception d’Idrissa Seck, d’Issa Sall et d’Ousmane Sonko, de rejoindre le camp adverse, Pr Amsatou Sow Sidibé n’a pas voulu s’avancer. « Est-ce que je peux dire grand-chose à ce propos-là. Je sais que j’ai mes convictions, je les suis mais j’imagine que d’autres ont leurs convictions et les suivent. »