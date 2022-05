PREMIER LEAGUE : MANCHESTER CITY OU LIVERPOOL ? LA COURSE AU TITRE DÉCORTIQUÉE

Rédigé par Dakarposte le Samedi 7 Mai 2022 à 17:24

Manchester City et Liverpool, opposés respectivement à Newcastle dimanche (17h30) et Tottenham samedi (20h45), se livrent une lutte à très haute intensité pour le sacre de champion d'Angleterre. La situation au classement, le calendrier des deux équipes, les états de forme de chacun… voici tout ce qu'il faut savoir sur cette palpitante course au titre.