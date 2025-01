PRÉPARATIFS MAGAL DE POROKHANE : L’ENGAGEMENT DES AUTORITÉS SALUÉ, PLUS D’UN MILLIER D’AGENTS MOBILISÉS POUR LA SÉCURITÉ

À l’approche du Magal de Porokhane, prévu le 6 février prochain, les autorités sénégalaises intensifient les préparatifs pour assurer une organisation sécurisée et réussie de cet événement religieux majeur. Le gouverneur de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt, a annoncé le déploiement de plus d’un millier d’éléments des forces de défense et de sécurité (FDS) pour la protection des personnes et des biens.



Lors d’une réunion d’évaluation tenue récemment, le gouverneur a précisé que ces agents seront répartis sur tout le trajet entre Kaolack et Porokhane, avec une attention particulière portée à la sécurité routière. « L’essentiel des forces sera concentré entre Nioro du Rip et Kaolack pour anticiper les risques et fluidifier le trafic », a-t-il affirmé. Les mesures, qui incluent un suivi rapproché des activités, devraient également permettre d’éviter tout incident majeur pendant et après l’événement.



Le gouverneur a aussi pris en compte les recommandations du comité d’organisation, notamment concernant l’allongement de la durée de présence des FDS, ainsi que la mise à disposition de moyens supplémentaires, comme des camions de vidange, pour la gestion post-événement.



Le président du Comité d’organisation du Magal, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, a exprimé sa gratitude envers les autorités administratives et les services déconcentrés pour leur implication. Lors de la même réunion, il a transmis les remerciements du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, soulignant la satisfaction face au travail accompli.



« Ce Magal dédié à Sokhna Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba, appartient à tout le peuple sénégalais. Votre engagement et vos efforts pour la réussite de cet événement témoignent de votre dévouement envers cette cause commune », a déclaré Serigne Bassirou Mbacké Porokhane.



Selon les autorités locales, les engagements pris lors des précédentes réunions préparatoires ont été largement respectés. « Même si tout n’est pas encore finalisé, les chefs de service ont démontré leur efficacité, et nous sommes sur la bonne voie pour garantir une organisation optimale », a déclaré Mohamadou Moctar Watt.



Le Magal de Porokhane est l’un des grands événements religieux du Sénégal, rassemblant des milliers de fidèles pour célébrer Sokhna Diarra Bousso (1833-1866), figure emblématique de la confrérie mouride. À quelques jours de cette célébration, la mobilisation générale des autorités, des services publics et des forces de sécurité témoigne de l’importance accordée à cet événement dans la vie spirituelle et sociale du pays.



























































rts