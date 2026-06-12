PRESIDENCE- Alain Diouf nommé ministre chargé du suivi de l’Agenda Sénégal 2050

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à la nomination de Alain Diouf au poste de ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », selon un communiqué de la Présidence de la République rendu public ce jeudi.



Cette nomination a été officialisée par le décret n° 2026-1143 du 5 juin 2026. Alain Diouf aura pour mission d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », la stratégie de développement à long terme portée par les autorités sénégalaises.



Le communiqué précise que cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif de pilotage et d’évaluation des politiques publiques liées à l’Agenda Sénégal 2050.



L’Agenda Sénégal 2050 constitue le référentiel stratégique de transformation économique et sociale du pays, auquel les autorités ont réaffirmé leur attachement lors du Conseil des ministres du 5 juin 2026, en insistant sur l’accélération de la mise en œuvre de ses priorités.

































































Le Soleil