PRODUCTION DE PÉTROLE À SANGOMAR | LE SÉNÉGAL DÉPASSE SES OBJECTIFS ANNUELS SELON LE MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DU PÉTROLE ET DES MINES

Le champ pétrolier de Sangomar, situé à l’ouest du Sénégal, a enregistré une production annuelle de pétrole brut s’élevant à environ 16,9 millions de barils en 2024, soit 5,2 millions de barils de plus que l’objectif initial de 11,7 millions de barils. Cette information a été communiquée ce mardi par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines via sa page Facebook.



Le ministère précise que sur la production totale, environ 16,4 millions de barils ont été vendus sur le marché international, marquant ainsi un succès significatif pour le Sénégal, qui est entré dans l’ère de la production pétrolière le 2 juin 2024, après une décennie de préparation suivant la découverte de gisements à Sangomar.



Le champ pétrolier de Sangomar, qui se trouve à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, comprend douze puits actifs. La production a atteint un pic de 2,96 millions de barils en décembre dernier, avec trois cargaisons totalisant 2,94 millions de barils commercialisés sur le marché international au cours de ce même mois.



L’exploitation de ce site pétrolier est assurée par la société australienne Woodside Energy, qui continue de superviser les opérations, renforçant ainsi la position du Sénégal sur la scène pétrolière internationale. Le ministère se félicite de ces résultats, qui dépassent les attentes initiales, et souligne l’importance de cette production pour l’économie sénégalaise.



Avec ces performances, le Sénégal s’affirme comme un acteur émergent dans l’industrie pétrolière, promettant un avenir prospère pour le secteur énergétique du pays.























































Rts