PROFANATION DE TOMBES À KOLDA- Trois suspects dans les filets de la police

Les efforts du comité de vigilance mis en place pour traquer les profanateurs des tombes du cimetière de Doumassou-Gadapara commencent à porter leurs fruits. Ce mercredi, un individu suspect a été interpellé par les membres dudit comité. ‘’Nous avons interpellé ce matin du mercredi, vers les coups de 11 h, un individu qui était à l’œuvre, en plein cœur du cimetière de Doumassou-Gadapara. Lorsqu’il est entré dans le cimetière, nous avons suivi sa progression. Il s’est arrêté près de l’une des tombes qui ont été profanées, ces derniers jours. Il s’est accroupi et a commencé à déterrer le corps. Nous avons fait irruption pour nous emparer de lui’’, raconte le porte-parole des membres du comité.



Boubacar Baldé ajoute que le profanateur a déterré le corps et s’est emparé des gris-gris qu’il a mis sous la tête du cadavre. ‘’Nous l’avons arrêté et mis à la disposition de la police pour les besoins de l’enquête’’, renseigne le porte-parole.



Ce dernier souligne que l’individu ignorait que ‘’les populations avaient mis en place un comité de vigilance pour surveiller le cimetière, nuit et jour’’.



Trois cadavres déterrés dans ce cimetière, en l’espace d’une semaine



La mise en place de ce comité de vigilance par les populations fait suite à la découverte de trois cadavres déterrés la semaine dernière dans le cimetière de Doumassou-Gadapara. Pour le moment, les populations sont interdites de fouler le sol du cimetière pour les besoins de prières pour leurs défunts. ‘’Nous avons pris des mesures fermes. Les habitants sont interdits d’entrer dans ce cimetière pour procéder à des prières pour leurs défunts, pour un délai d’un mois. Les populations sont interdites d’accès, sauf en cas d’enterrement’’, explique Boubacar Baldé. Il martèle : ‘’Nous voulons traquer ceux qui sont en train de troubler la quiétude des morts dans le cimetière.’’



Trois personnes suspectes dans les mailles de la police



Au total, trois individus suspects sont dans les locaux du commissariat urbain de la police de Kolda. Le premier interpellé est originaire de la région de Louga. Une perquisition faite dans sa résidence a permis d'interpeller deux autres individus qui sont tous des Koldois.



Présentement, l’enquête suit son cours.















































































Enquête Quotidien