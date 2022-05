PSG - Mercato : les premières victimes de Mbappé sont connues, Neymar en fait bien partie !

Kylian Mbappé (23 ans) est clair : sa meilleure place est sur le terrain. S’il sera désormais consulté au sujet de telle ou telle recrue ramenée par Luis Campos, avec qui il s’entend bien depuis leur passage commun à l’AS Monaco, le crack du PSG reste concentré sur son rôle de joueur. Cela ne l’empêche pas de commencer à émettre des avis sur les éléments dont il faut se séparer impérativement au mercato d’été. Selon Nicolo Schira, une première liste a fuité et elle comprend sept noms : Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Sergio Rico et Colin Dagba. L’Équipe ajoute à cette liste d’indésirables le nom de Neymar (30 ans).



« Le déclin sportif de l’attaquant brésilien n’échappe pas à grand monde au club et surtout pas à Mbappé qui partage beaucoup moins de moments complices avec lui qu’à leurs débuts, estime le quotidien sportif. L’attaquant français, qui ne lâchait pas Neymar d’un crampon lorsqu’il a signé à Paris, à l’été 2017, se montre plus distant désormais. Désormais, ils n’ont plus grand-chose en commun et le champion du monde n’hésite pas, en privé, à brocarder son partenaire. Mbappé ne trouverait ainsi rien à redire en cas de départ de Neymar lors du prochain mercato et ses dirigeants en ont été avertis. »



Dans l’entourage de Luis Campos, on serait convaincu que Neymar pourrait poser problème et qu’il serait peut-être judicieux de trouver la solution maintenant. Elle passerait peut-être par une porte entrouverte. Seulement, Neymar n’entend pas y glisser un pied. Au contraire. Certains pourraient imaginer le Brésilien vexé par son déclassement statutaire ou les critiques récurrentes à son endroit, il n’en a cure. Pourquoi partirait-il ? Et surtout, où partirait-il ? À trente ans, il est trop jeune pour filer en MLS, aux États-Unis. En Europe, seul Newcastle, propriété d’un fonds d’investissement saoudien, serait susceptible de l’accueillir.