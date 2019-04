Pape Gorgui NDONG, ou «l’ Audace et la Raison d’Espérer » au service du Président Macky SALL !

Décrit comme un « combattant infatigable des nobles causes », l’ex Ministre de la jeunesse, de la Construction citoyenne et de la de la Promotion du volontariat a marqué son empreinte à la tête de ce Ministère. En effet, ce diplômé en Gestion des Ressources Humaines s’est attelé à la promotion des valeurs civiques et du volontariat entre autres, ce qui a permis au Président Macky SALL d’inculquer aux sénégalais la notion de « fast-Track », et des programmes comme le « programme zéro déchet » qui ne pouvaient passer si les valeurs civiques et le volontariat ne sont pas mis en avant, ce qu’a remarquablement bien réussi Pape Gorgui NDONG !

Pape Gorgui NDONG a toujours été de cette race de jeunes, qui ont toujours eu cette « rapidité dans l’exécution », au vu de son parcours syndical et politique estampillés par son leadership incontestable et sa rigueur légendaire. Maire de Pikine ouest depuis 2014, ce militant des premières heures de l’APR est très proche des populations, d’où les bons résultats qu’il engrange à Pikine, mais aussi les fortes mobilisations qui sont à son actif. Son passage à la tête du Ministère de la jeunesse lui a valu un statut de grand patriote aux yeux des sénégalais, déterminé aux cotés de son mentor pour traduire sa vision, dont le fer de lance est porté par la jeunesse de ce pays. Pape Gorgui NDONG a sillonné tout le pays pour promouvoir les valeurs civiques, le volontariat et donner un nouveau souffle à la jeunesse de ce pays qui en avait besoin, pour relever les défis de l’heure.

Pape Gorgui NDONG est de ce fait un élément à féliciter, qui compte beaucoup pour le Président Macky SALL, et ses compétences seront déterminants pour la réussite des nouveaux challenges du Président Macky SALL en mode « fast Track »!