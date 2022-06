Pape Mademba Bitèye, Directeur général de la Senelec sur RFM – Une communication de grande qualité

C’est un Pape Mademba Bitèye très didactique qui s’est exprimé sur la RFM. Il a expliqué dans les détails les causes des perturbations sur la distribution de l’électricité et les résultats importants obtenus par Senelec grâce au travail satisfaisant de son personnel dévoué.

Concernant les coupures de courant notées ces derniers temps, celui qui est aux manettes de Senelec a été très clair. À l’en croire, les premiers incidents ont été notés en 2019 à cause d’une perturbation sur le réseau interconnecté de Manantali qui relie le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, un réseau long de 1500 km. C’est ce qui avait occasionné le black-out de 2019 car le poste de Dagana était devenu inopérationnel. Mais, l’incident était dû à cause de la maintenance annuelle. Pour résoudre le problème, Senelec a eu recours à une solution interne afin de remettre la tension en activant la centrale de Kahone. D’ailleurs, l’incident n’avait duré que 2h de temps.

S’agissant de la mise en place d’une deuxième société de raffinage, il a affirmé qu’il s’agissait d’une décision qui appartient aux autorités.

Maintenant, pour éviter les délestages, il faudra mobiliser un investissement de l’ordre de 1502 milliards de nos pauvres sous dévalués qu’il faudrait chercher auprès de nouveaux investisseurs.

Aussi, la solution viendrait du mix-énergétique : le solaire et l’hydroélectricité…

Senelec est donc rentable avec un chiffre de 39 milliards en 2021 et plus de 2 millions d’abonnés.

Ce qui lui permet, avec l’appui de l’Etat, de baisser les prix de l’électricité au lieu de les hausser. Grâce à la commission de régulation, les clients de Senelec bénéficient d’une subvention de l’Etat à hauteur de 180 milliards de nos francs pour que les consommateurs ne souffrent pas d’une hausse de 36% sur les tarifs. Ces 36% sont subventionnés par l’Etat.

Au total, c’est un Mademba Bitèye très convainquant qui a répondu aux questions de RFM.

C’est le lieu de le féliciter et de lui souhaiter plein de succès à la tête de Senelec.













