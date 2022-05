Parade, « avion de l’apocalypse », déclaration de guerre… Que prépare Poutine pour le 9 mai, « jour de la Victoire » ?

Parade militaire et « avion de l’apocalypse »

La place Rouge à Moscou accueillera comme tous les ans un défilé militaire pour célébrer en grande pompe la victoire contre les nazis. Le président russe Vladimir Poutine devrait y saluer dans un discours le rôle de premier plan joué par le pays dans la défaite du fascisme en Europe. Cette année, le chef du Kremlin pourrait y ajouter une symbolique supplémentaire, alors qu’il a lancé l’invasion russe en Ukraine sous prétexte de « dénazification » du pays.



Poutine, acculé, va-t-il choisir l’option du nucléaire ?

Soldats, blindés, hélicoptères, avions… La Russie entend faire une démonstration de force en étalant son arsenal militaire. Mais la pièce de résistance pourrait bien être le Iliouchine Il-80, aussi surnommé « avion du Jugement dernier » ou « avion de l’apocalypse ». Cet aéronef géant à quatre réacteurs, qui ne possède pas de hublot, a été conçu pour être utilisé comme poste de commandement pour les autorités du pays en cas d’attaque nucléaire. Son apparition dans le ciel moscovite représente en elle-même tout un symbole : l’avion n’avait pas été vu dans un tel défilé depuis 2010. Un message clair aux Occidentaux alors que la menace nucléaire plane au-dessus de la guerre.



Vers une déclaration de guerre officielle ?

La rumeur enfle depuis plusieurs jours, émanant notamment de sources occidentales et ukrainiennes : la Russie pourrait profiter du 9 mai pour déclarer la mobilisation générale puis déclarer officiellement la guerre à l’Ukraine – pour l’heure, elle s’est bornée à qualifier l’invasion d’« opération spéciale ».



« Nous avons vu un certain nombre de déclarations de Poutine sur le fait que cela devenait une guerre : “C’est une guerre par procuration” – ce qui n’est pas le cas – et “Les nazis sont partout”, en gros, ils ne sont pas seulement en Ukraine, l’Otan est pleine de nazis », déclarait le 28 avril dernier sur la radio LBC Ben Wallace, secrétaire à la Défense britannique.



« Je ne serais pas surpris – mais je n’ai pas d’informations à ce sujet – que [Poutine] déclare le 9 mai que “nous sommes en guerre contre les Nazis du monde entier et nous avons besoin de mobiliser le peuple russe en masse” », a-t-il ajouté. Deux jours plus tard, le porte-parole du ministère de la Défense ukrainien jugeait le scénario « possible ».



Une déclaration de guerre est reconnue dans le droit international, et permet à un pays d’entrer dans un état de guerre. La Russie pourrait mobiliser plus de forces et faire appel à des réservistes ou convoquer des conscrits – qui n’ont officiellement pas pris part au conflit mais qui, dans les faits, auraient déjà été envoyés sur le terrain – et entrer dans une économie de guerre qui lui permettrait de la financer plus facilement.



Un défilé à Marioupol ?

Les Occidentaux s’inquiètent également d’une escalade militaire qui coïnciderait avec la date du 9 mai. La prise totale de Marioupol, port industriel au sud du Donbass dévasté par deux mois de siège, serait une victoire importante qui pourrait servir la propagande du Kremlin. La ville portuaire est en passe de tomber sous le contrôle russe : depuis plusieurs jours, seul l’immense complexe métallurgique Azovstal, où sont retranchés les combattants ukrainiens, résiste encore à Moscou.



Les renseignements ukrainiens ont affirmé mercredi que la Russie préparait un défilé militaire dans la ville. Marioupol « deviendra un centre de célébrations », selon un communiqué des services de renseignement militaire ukrainien (GUR), qui affirme que le directeur adjoint de l’administration présidentielle russe Sergueï Kirienko est arrivé dans la ville.



« Les avenues principales de la ville sont nettoyées en urgence, les débris et les corps des morts enlevés, tout comme les munitions qui n’ont pas explosé », précise le communiqué. Les téléspectateurs russes verront des reportages sur « la joie » des habitants de Marioupol de voir arriver les Russes dans leur ville, est-il ajouté.



Vers une intégration du Donbass à la Russie ?

Lundi, le ministère ukrainien de la Défense a estimé possible que Moscou profite des célébrations du 9 mai pour « soulever la question » de l’intégration à la Fédération de Russie des « républiques » prorusses du Donbass, dont Moscou a reconnu l’indépendance juste avant d’envahir l’Ukraine.



L’ambassadeur américain auprès de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), Michael Carpenter, a quant à lui fait état d’informations « très crédibles » selon lesquelles la Russie entend organiser « vers la mi-mai » des référendums pour « tenter d’annexer » les « républiques » séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk, dans le Donbass (est de l’Ukraine).



La Russie, elle, dément toute adaptation de son calendrier militaire en fonction du 9 mai. « Nos militaires n’ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le jour de la Victoire », a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien avec la télévision italienne Mediaset diffusé dimanche dernier.