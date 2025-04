Parcelles-Assainies : Ce que l’on sait du meurtre de David Ndiago

Il est décrit sur les réseaux sociaux comme un héros tragique. Mouhamed David Mendy dit "David Ndiago" a été poignardé à mort. Des témoignages de ses proches, sur Facebook, font état d’une agression qui s’est déroulée avant-hier, au Parcelles-Assainies.



Selon les premiers éléments de l’enquête menée par la police de l’Unité 22, les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 18 avril 2025, vers 22 h. S. Ba s'est présenté dans la boutique de Sow, établi à l'Unité 24, en quémandant une pièce d’argent. Face au refus du boutiquier, S. Ba a commencé à proférer des menaces et insultes à son encontre.



Sur ces entrefaites, David Ndiago, accompagnée de sa femme, est entré dans la boutique pour acheter de l'eau minérale. Il est tombé sur les agissements de S. Ba. Il a tenté de le raisonner. S. Ba s'est retourné contre lui. Il s'en est suivi une bagarre. Après qu'ils ont été séparés par le voisinage, David et sa femme sont rentrés chez eux.



Quelques minutes après, David est ressorti pour aller voir un ami dans le même quartier. Il ignorait que son protagoniste le guettait devant son domicile. S. Ba l'a attaqué au dépourvu et l'a poignardé. Blessé, David a été évacué au centre de Santé Abdoul Aziz Sy des Parcelles-Assainies où il a rendu l'âme.



Il présente une blessure ouverte à la poitrine et une autre dans le dos. Son corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye pour autopsie.



Le présumé meurtrier S. Ba (32 ans) a été interpellé par les éléments de la brigade de recherches dans un fast-food de l'Unité 26 où il a tenté de se suicider avec un couteau du restaurant. Il s'en est sorti avec une blessure ouverte à la gorge. C'est ainsi que le gérant du fast-food a alerté la police. Admis à l’hôpital, S. Ba est dans un état critique, sous surveillance policière.



















Seneweb.com