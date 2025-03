Parcelles Assainies- Un gang de cambrioleurs tombe !

Les éléments du poste de Police des Parcelles Assainies de Thiès ont procédé dans la nuit du 18.03.2025, à l'interpellation de trois individus qui étaient recherchés pour des cas de cambriolages et d'agressions commis dans le secteur.

A ce titre, il faut dire que cette bande s'affairait dans le vol des écrans plats et autres objets.



La perquisition effectuée dans la chambre qu'ils occupaient a permis d'y retrouver des objets divers (3 téléviseurs écran plat, des greffages, des pièces détachées pour motos Jakarta, 12 téléphones portables, des sacs pour hommes dont l'un contenait la somme de 1.500.000 FCFA, des sacs pour femmes, un ordinateur, une machette, etc..).

La police est mobilisée pour vous protéger de jour comme de nuit.

