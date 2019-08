"Pareel Song Daan" : Le plan secret d'Oumar Sarr contre Wade

Oumar Sarr, ancien secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds), aurait déjà déposé, depuis fin décembre 2018, un dossier de reconnaissance d'un parti.



D'après des informations obtenues par Seneweb, la formation politique en question s'appelle "Pareel Song Daan" (P.S.D). Le dossier est actuellement en étude à la Brigade nationale de sécurité de l'État (Bnse).



"Pendant qu'on était en pleine campagne de parrainage pour Karim Wade, Oumar Sarr et Cie avaient déjà muri leur plan au service de Macky Sall. Tout ce cinéma c'est pour se faire exclure, se présenter en victimes et annoncer leur parti", informent des sources concordantes.



D'ailleurs, à en croire ces dernières, c'est Ibrahima Sakho, ancien préfet de Dakar et actuel secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui a diligenté le dossier qui était, depuis lors, en stand bye au niveau de la préfecture de Dakar.



Mais, nous dit-on, "il y a 3 semaines, Oumar Sarr était retourné à la préfecture de la capitale, puis à la gouvernance, aux fins d'un complément d'enquête".



Nos multiples tentatives d'entrer en contact avec l'ex-numéro 2 du Parti démocratique sénégalais (Pds) sont, jusque-là, restées vaines.















seneweb