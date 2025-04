Pari perdant, confiance brisée : le coursier de Sitracom simule une agression après avoir dilapidé 14 millions de Fcfa chez Xbet

C’est une histoire digne d’un scénario de film noir que dévoile Libération dans son édition du jour. D. Ndiaye, 37 ans, coursier de la société Sitracom SUARL, a été déféré au parquet par la Division des investigations criminelles (DIC) pour vol au préjudice de son employeur. En toile de fond : un détournement de 20 millions de Fcfa, des mensonges à répétition et une spirale infernale liée aux paris en ligne.







La mission de trop







Selon Libération, tout commence le 25 mars dernier, lorsque le directeur général de Sitracom remet à son coursier habituel une somme de 20 millions de Fcfa à déposer à la Société Générale. D. Ndiaye revient en affirmant que le dépôt a été effectué, mais qu’il aurait malencontreusement perdu la quittance. Rien d’alarmant pour son supérieur qui, lui faisant entièrement confiance, ne soupçonne rien. Il ira même jusqu’à lui offrir un soutien financier pour se rendre à Fissel, où Ndiaye prétend avoir perdu son beau-père.







Le choc de la découverte







Mais quelques jours plus tard, le masque tombe. Libération rapporte que le directeur découvre avec stupéfaction, après vérification, qu’aucun versement n’a été effectué sur le compte de l’entreprise. Contacté, le coursier prétend être dans son village natal. Les enquêteurs de la DIC le retrouvent cependant à Yarakh, où il est interpellé. C’est alors qu’il tente de se tirer d’affaire en affirmant avoir été victime d’une agression sur le chemin de la banque.







La vérité dans les chaussettes







La suite est digne d’un polar. Une perquisition effectuée dans la chambre de D. Ndiaye permet aux enquêteurs de découvrir 6 millions de Fcfa dissimulés dans… des chaussettes. Confondu par les caméras de surveillance et incapable de maintenir sa version mensongère, le coursier finit par craquer. Selon Libération, il a avoué en larmes avoir perdu 14 millions de Fcfa dans des paris en ligne.







Une addiction au cœur du scandale







Cette affaire met en lumière les ravages silencieux de l’addiction aux jeux de hasard. D. Ndiaye, un employé de confiance, a été happé par l’illusion du gain facile. Il a mis en jeu non seulement des millions appartenant à son entreprise, mais aussi son avenir professionnel et personnel. L’enquête a révélé un engrenage dans lequel il s’est volontairement enfoncé, jusqu’à mentir à son patron et simuler une agression pour masquer le détournement.







Une leçon amère







Libération souligne que D. Ndiaye a été déféré hier au parquet pour vol, tandis que Sitracom, choquée par cette trahison interne, devra prendre des mesures pour renforcer ses procédures de sécurité. Au-delà des faits, ce dossier révèle une vérité crue : la confiance, si précieuse dans le monde professionnel, peut se briser en un clic… ou en un pari.









































