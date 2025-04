Paris et Alger fument le calumet de la paix

À la suite de l’appel téléphonique entre les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, est arrivé dimanche à Alger pour une visite officielle, à l’invitation de son homologue algérien, Ahmed Attaf.



Cette visite vise à évaluer l’état des relations bilatérales et à revenir sur les tensions qui se sont accumulées ces derniers mois. Les deux pays ont été en désaccord sur plusieurs sujets, notamment le statut du Sahara occidental et l'arrestation de l’écrivain Boualem Sansal à l'aéroport d'Alger en novembre dernier.





En mars, un autre sujet de friction est survenu lorsqu’une liste d’Algériens expulsables, fournie par Paris à Alger, a exacerbé les tensions, marquant une nouvelle étape dans la crise diplomatique entre les deux nations.

































































Africanews