Parler, négocier, renforcer : comment l'UE compte gérer le retour de Donald Trump ?

Donald Trump est bien de retour !



C'est la nouvelle réalité à laquelle l'Union européenne est confrontée depuis que les électeurs américains se sont rendus aux urnes et ont accordé au républicain une victoire éclatante, en balayant les sept États-clés qui étaient en jeu.



Le retour de M. Trump à la Maison-Blanche n'a pas vraiment été une surprise bouleversante pour Bruxelles, car les sondages d'opinion laissaient entrevoir une course incroyablement serrée, où tous les résultats étaient possibles. Néanmoins, le retour d'un homme ayant une telle aversion pour le système multilatéral, alors que le monde est en proie à des guerres brutales, donne des sueurs froides aux fonctionnaires et aux diplomates.



Comment l'UE doit-elle naviguer dans ces eaux troubles ?

Jusqu'à présent, rien n'a été gravé dans le marbre, aucune ligne commune n'a été adoptée et aucun document d'orientation n'a été publié. Le travail est encore en cours et pourrait prendre jusqu'à quelques mois avant de devenir une stratégie unanime et bien établie.





Toutefois, un sommet informel à Budapest la semaine dernière et les auditions de confirmation des candidats au poste de commissaire européen ont fourni les premiers indices sur la manière dont l'UE entend faire face à la deuxième administration Trump.



Voici ce que nous savons.



Parlons-en

Malgré l'expérience meurtrière de la première présidence Trump, l'UE souhaite donner une nouvelle chance au président. La raison en est évidente : l'Amérique est trop grande, trop importante, pour être ignorée et faire comme si de rien n'était. Fait crucial, c'est aussi l'allié le plus ancien de l'Europe et son principal fournisseur de sécurité.





"L'Union européenne a besoin des États-Unis et ce n'est que par une coopération renforcée que nous pourrons relever les défis communs", a déclaré le président chypriote Nikos Christodoulides lors de sa participation à la réunion de Budapest.



Le Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden a tenu des propos similaires et a appelé l'UE à développer un "partenariat amical" sans renoncer à ses principes. M. Frieden a également appelé à la modération dans le débat, étant donné que le programme de M. Trump en matière de politique étrangère n'est pas encore arrêté.



"Nous devrons maintenant voir ce que le président Trump fera exactement, une fois qu'il sera président, s'il appliquera tout ce qu'il a dit pendant la campagne électorale, mais beaucoup de choses sont encore très vagues", a déclaré M. Frieden. "Alors parlons-lui, écoutons-le, et ensuite nous devrons nous adapter avec une réponse collective européenne forte."



Les dirigeants de l'UE, toutes tendances politiques confondues, s'accordent à dire que le dialogue est primordial pour garantir que l'alliance traditionnelle survive à la mentalité intransigeante de M. Trump, "l'Amérique d'abord", qui va directement à l'encontre de l'attachement profondément ancré du bloc à l'ordre fondé sur des règles.





Lors de son audition de confirmation, Kaja Kallas, qui est sur le point de devenir la responsable de la politique étrangère du bloc, a promis de faire entendre la voix de l'UE sur la scène mondiale au milieu de la cacophonie.



"L'isolationnisme n'a jamais bien fonctionné pour l'Amérique", a déclaré Mme Kallas aux législateurs. "Mon intention est que l'Europe soit présente autour de ces tables lorsque l'on parle de l'Europe, que nous ne soyons pas laissés de côté, que nous ayons notre mot à dire." a-t-elle ajouté.



Traitons

L'Union européenne ne se fait pas d'illusions : les discussions ne suffiront pas à résoudre tous les problèmes.



Bruxelles et les autres capitales sont conscientes de l'approche notoirement transactionnelle de Trump en matière de diplomatie, dont certaines d'entre elles ont souffert de première main au cours de son premier mandat.



La Danoise Mette Frederiksen a fait les gros titres en 2019 lorsqu'elle a qualifié d'"absurde" la proposition de Trump d'acheter le Groenland, déclenchant la colère du milliardaire. Aujourd'hui, alors que le monde est en flammes, les deux leaders sont prêts à collaborer à nouveau.



"Nous devons convaincre tous les Américains qu'il ne doit pas y avoir de conflits entre nous, quels que soient les sujets dont nous discutons, y compris le commerce", a déclaré Mette Frederiksen à Budapest.



Le commerce sera l'une des principales lignes de bataille entre les deux rives de l'Atlantique.



Évoquant une image glorifiée de l'Amérique des années 1980, M. Trump a menacé à plusieurs reprises d'imposer des droits de douane de 10 % sur toutes les importations entrant dans le pays. Ces mesures, si elles venaient à être introduites, pourraient causer des ravages incalculables dans l'UE, une puissance exportatrice qui dépend fortement du commerce mondial pour croître et compenser la faiblesse de sa demande intérieure.







Simon Harris, le Premier ministre irlandais, estime que faire directement appel aux instincts corporatistes de Trump pourrait être un moyen d'apaiser ses instincts protectionnistes et de lui faire comprendre que l'Amérique a plus à perdre qu'à gagner avec des droits de douane non testés.



"Le président Trump est un homme d'affaires, il est quelque peu transactionnel et je pense qu'il comprendra que la relation en termes de commerce est une relation à double sens", a-t-il déclaré.



"Nous devons être conscients que le risque d'un choc commercial transatlantique a maintenant augmenté. C'est un fait, nous devons nous frayer un chemin à travers ces choses", a ajouté M. Harris.





Ursula von der Leyen, qui croit fermement au lien entre l'UE et les États-Unis, a suggéré de discuter des "intérêts communs" avec la Maison Blanche pour "ensuite entamer des négociations".



Son premier discours ? Acheter plus de GNL américain.



"Nous recevons encore beaucoup de GNL via la Russie, en provenance de la Russie", a-t-elle déclaré à Budapest. "Pourquoi ne pas le remplacer par du GNL américain, qui est moins cher et fait baisser les prix de l'énergie ?"



Mme Von der Leyen et la Commission européenne, qui disposent de la compétence exclusive pour définir la politique commerciale de l'Union, seront à la tête des efforts déployés à huis clos pour proposer à M. Trump un accord suffisamment doux pour le faire changer d'avis.



Le décor est planté pour un affrontement total : le mois dernier, lors d'un meeting de campagne, le républicain a prévenu que l'"adorable" UE paierait un "lourd tribut" pour son excédent commercial constant avec l'Amérique."



Renforçons la position de l'UE

La stratégie européenne à venir dépendra en grande partie de M. Trump, mais aussi de l'UE elle-même.



Son premier mandat a laissé l'Union panser ses plaies. Le président français Emmanuel Macron a pris sur lui de promouvoir le concept d'"autonomie stratégique" pour rendre l'UE moins dépendante des partenaires mondiaux et plus résistante aux chocs extérieurs. La pensée de M. Macron a fini par s'imposer et a inspiré des propositions législatives visant, par exemple, à renforcer la production nationale de technologies vertes et de puces électroniques.



L'accent sera mis sur la défense. M. Trump a déclaré qu'il "encouragerait" la Russie à faire "ce qu'elle veut" avec les pays européens qui ne respectent pas les objectifs de dépenses de l'OTAN et s'est engagé à réviser l'aide militaire et financière à l'Ukraine, ce qui pourrait priver ce pays déchiré par la guerre des armes de pointe dont l'Amérique a tant besoin.



Ce scénario catastrophe pèse sur les dirigeants européens qui se préparent pour les quatre prochaines années.



"Nous devons être réalistes en tant qu'Européens : nous ne pouvons pas aborder l'alliance transatlantique en position de faiblesse", a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. "L'Europe ne peut pas changer le monde. Mais elle peut certainement se changer elle-même pour faire face à l'évolution du monde, d'où la discussion que nous aurons.



Son homologue polonais, Donald Tusk, a déclaré que "l'ère de l'externalisation géopolitique est terminée", tandis que l'Italienne Giorgia Meloni, dont l'idéologie partage certaines similitudes avec la vision du monde de Trump, s'est dite "absolument convaincue" que l'Europe serait en mesure de garantir son "indépendance" et d'investir davantage dans la défense.



"Ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, demandez-vous ce que l'Europe devrait faire pour elle-même", a déclaré Mme Meloni, réinventant la citation emblématique de John F. Kennedy.



La plupart des dirigeants européens s'accordent à dire que, quelle que soit l'attitude des États-Unis, l'Union doit rester fermement aux côtés de l'Ukraine pour contenir l'expansionnisme de Vladimir Poutine. L'exception notable est le Hongrois Viktor Orbán, qui a plaidé pour un cessez-le-feu rapide afin de permettre des négociations avec la Russie, mais dont les propos ont été rejetés par Volodymyr Zelensky, qui les a qualifiés d'"absurdités".



Rester soudés

Luigi Scazzieri, chercheur principal au Centre for European Reform (CER), estime que les dirigeants européens tentent de "projeter l'unité et d'éviter de sombrer dans la confusion". Mais cette unité, a-t-il averti, pourrait s'effondrer si la stratégie commune pour faire face à Trump se solde par un échec et que les capitales cherchent des accords sur mesure, sapant Bruxelles au passage.



"Lorsqu'il s'agit d'unité diplomatique sur des questions comme la Chine ou l'Ukraine, le défi est que certains membres, comme l'Italie ou la Hongrie, pensent qu'ils ont un canal privilégié avec Trump, et peuvent donc être difficiles à garder à bord ", a déclaré M. Scazzieri à Euronews.



Face à une Maison Blanche imprévisible et indisciplinée, certains choisissent de voir le bon côté des choses. Le retour de M. Trump apporte "des problèmes possibles" mais aussi "des opportunités possibles", a affirmé le Suédois Ulf Kristersson, exhortant l'Europe à augmenter ses dépenses militaires.



Emmanuel Macron, dont l'héritage de fin de présidence pourrait être facilement défini par les prochaines actions de Donald Trump, a présenté la question de la défense des intérêts de l'Europe comme un test qui fera date.



"Cela ne doit être ni dans un Trans atlantisme naïf, ni dans la remise en question de nos alliances, ni dans un nationalisme étroit qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine et aux États-Unis d'Amérique", a déclaré M. Macron à ses homologues à Budapest.



"C'est un moment historique pour nous, Européens, qui est décisif."