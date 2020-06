Parmi les importantes mesures individuelles attendues, la promotion d'un cadre émérite qui augure...

À surveiller de près, le communiqué du Conseil des ministres de ce Mercredi! La cause? Dakarposte, qui a ses radars un peu partout, et à des niveaux jusque-là insoupçonnés, a appris que d'importantes mesures individuelles sont attendues. En clair, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif, a fini de valider un certain nombre de nominations. Rien de cocasse, s'empresseront de dire certains. Oh que si, car il nous revient qu'un cadre émérite sera promu. Signe prémonitoire qu'un ministre du département en question sera sous peu...viré. Parole de dakarposte! Nous n'en dirons pas plus...

Aussi avons-nous appris que le couvre-feu, on ne peut plus décrié, sera bien allégé! Les prochaines heures nous édifieront bien!