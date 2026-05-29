Passation de service entre le Premier ministre sortant, Ousmane SONKO et Ahmadou Al Aminou LÔ, Premier ministre entrant.

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 29 Mai 2026 à 21:40 modifié le Vendredi 29 Mai 2026 - 23:40

Dakarposte a appris que la passation de service à la Primature du Sénégal a eu lieu le vendredi 29 mai 2026 en début de soirée. Le Premier ministre sortant, Ousmane Sonko, a officiellement passé le témoin au chef du gouvernement entrant, Ahmadou Al Aminou Lô.



En effet, la transmission des dossiers s'est faite de manière officielle entre les deux personnalités au siège de la primaire à Dakar pour marquer la prise de fonction du nouveau Premier ministre.



Pour rappel, le nouveau chef du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lô (nommé le 20 mai 2026), s'est engagé dans la continuité des objectifs et de la vision globale de l'État

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