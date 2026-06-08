Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Pastef, seul opposant à Pastef (Par Ibrahima ANNE)

Rédigé par Dakarposte le Lundi 8 Juin 2026 à 13:06 modifié le Lundi 8 Juin 2026 - 13:33

Pastef, seul opposant à Pastef (Par Ibrahima ANNE)
Dans une démocratie debout sur ses deux jambes, on a deux blocs : un pouvoir qui gouverne et une opposition qui s’oppose. Le gouvernement gouverne, l’opposition critique, propose des alternatives et occupe l’espace du débat public. Deux ans et trois mois après l’accession de Pastef au pouvoir, on est dans une situation d’une tout autre nature : le principal contradicteur de Pastef n’est plus l’opposition, mais Pastef lui-même. Dans les transports en commun, dans les «grands-places», sur les plateaux de télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux, le débat tourne en boucle autour du parti au pouvoir et de ses contradictions internes, non pas idéologiques mais crypto-personnelles. Il ne s’agit, en effet, pas de discussions sur les préoccupations quotidiennes des Sénégalais. La flambée du coût de la vie, l’émigration clandestine qui continue d’emporter des jeunes vers l’inconnu, la dette publique -héritée ou aggravée, le déficit budgétaire, la campagne agricole et ses incertitudes… Autant de sujets qui peinent à s’imposer durablement dans l’espace médiatique. A la place, l’attention nationale est captée par les relations tumultueuses entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son ex-Premier ministre devenu Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Chaque déclaration, chaque allusion, chaque silence même, devient matière à commentaires, interprétations et polémiques. L’hommage national rendu à Me Abdoulaye Wade a encore illustré cette tendance. Alors que l’événement se voulait un moment de rassemblement autour de l’héritage d’un ancien chef de l’Etat aujourd’hui centenaire, il a surtout servi de tribune à des piques contre le frère siamois devenu ennemi. Comme si aucun sujet ne pouvait désormais échapper à cette rivalité devenue le centre de gravité de la vie publique.


Même l’opposition dite classique semble prisonnière de cette séquence inédite. Au lieu de construire un discours autonome centré sur une alternative à la gestion actuelle du pays, elle se contente souvent de commenter les tensions internes à Pastef. Comme si elle avait renoncé à imposer ses propres thèmes et attendait que les fissures du pouvoir fassent le travail à sa place.

Cette situation nourrit toutes les spéculations. Certains y voient la conséquence d’un accord tacite qui aurait pour effet d’invisibiliser les forces opposées au régime jusqu’à l’échéance présidentielle de 2029. Une hypothèse difficile à démontrer, mais qui prospère à mesure que le débat public se réduit à un tête-à-tête permanent entre les deux premières têtes de l’Etat.

Le paradoxe est tout de même saisissant. Arrivé au pouvoir en promettant de rompre avec les pratiques du passé, Pastef monopolise aujourd’hui l’attention politique à un point rarement observé sous les précédents régimes. Au point que la frontière entre majorité et opposition semble s’être déplacée à l’intérieur même du parti.

Pendant ce temps, les Sénégalais attendent des réponses à leurs préoccupations concrètes. Car si la politique est aussi affaire de rivalités et d’ambitions, elle reste d’abord un instrument au service des citoyens. Elle est un moyen et non une finalité. Et un pays ne peut durablement vivre au rythme exclusif des querelles de leadership.

A force d’occuper seul tout l’espace, Pastef a fini par produire une situation cocasse : être en même temps le pouvoir et son principal opposant. Une forme d’auto-combustion politique qui passionne les observateurs et analystes, intéresse les chercheurs en sciences politiques mais risque de laisser sous l’éteignoir les véritables urgences nationales.












Ibrahima Hann Walf

Pastef, seul opposant à Pastef (Par Ibrahima ANNE)

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

SADIO MANÉ CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE : AL-NASSR MET FIN À SEPT ANS D’ATTENTE

SADIO MANÉ CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE : AL-NASSR MET FIN À SEPT ANS D’ATTENTE

« Son de redressemenT » : Thiat sort un nouveau morceau critique sur la situation du Sénégal

« Son de redressemenT » : Thiat sort un nouveau morceau critique sur la situation du Sénégal

Nécrologie- Macky perd son ami intime... l'ingénieur et ancien Directeur Général de la SONES, Delco Samb !

Nécrologie- Macky perd son ami intime... l'ingénieur et ancien Directeur Général de la SONES, Delco Samb !

Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Affaire Mouhamed Aly Srour : les surprenantes révélations de Moustapha Ndiaye

Affaire Mouhamed Aly Srour : les surprenantes révélations de Moustapha Ndiaye

Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

FEMUA 18 : Youssou Ndour atterrit à Abidjan, accueilli par Manadja pour un show inédit !

FEMUA 18 : Youssou Ndour atterrit à Abidjan, accueilli par Manadja pour un show inédit !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747