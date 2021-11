Patrimoine bâti de l’Etat: 67% des bâtiments sont vétustes

Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a révélé lundi à l’Assemblée nationale que 1695 bâtiments sont identifiés au Sénégal, dont 67% sont vétustes, 11% dans un état très vétuste. Cependant, ce calcul ne prend pas en compte les écoles et d’autres espaces publics appartenant à l’Etat.



M. Diallo s’exprimait au cours du vote de la loi portant création de la Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’Etat (Sogepa Sn). Celle-ci sera détenue à 100% par l’Etat. Cette nouvelle structure en charge de la gestion du patrimoine bâti de l’Etat se comportera comme une société privée avec des procédures plus souples afin de valoriser davantage ce patrimoine.



































Le Soleil