Pédophilie dans les daaras : ce que réclame Jamra

L’affaire du marabout et conférencier religieux Serigne Assane Mbacké « Khelcom » arrêté pour pédophilie, proxénétisme, acte contre nature, viols répétés sur mineurs, détournement sur des mineurs, fait grand bruit. O. Diouf, 16 ans, et H.Thimbo, 17 ans, sont des victimes du marabout Serigne Assane Mbacké alias « Khelcom. L’Ong Jamra s’en mêle et signale qu’elle avait dénoncé un scandale similaire, en avril 2009, consécutivement à l’inconduite hautement répréhensible du «maître coranique».



Il s’agit de S. A. Niang, confondu par une enquête de la Gendarmerie dans une triste affaire de pédophilie, qui avait tenu en émoi les populations du paisible village de Goulom (Daara Djolof), devenu pour la circonstance tristement célèbre. En décembre 2020, un autre scandale sexuel a eu pour théâtre la Commune de Ouakam, à l’actif d’un « maître coranique », qui ne l’est que de nom, et qui profitait de l’immaturité et de la naïveté de ses « talibés » (apprenants), pour abuser sexuellement d’eux, depuis… 1999, rappelle Jamra.



Aujourd’hui, déplorent Mame Matar Guèye et Cie, « l’opinion est à nouveau sous le choc suite aux pathétiques témoignages, ayant fuité des Pv d’audition de la Police, de jeunes victimes d’un « oustaz » pervers qui, sous couvert de sa fonction, ô combien respectable, profitait sans vergogne de l’autorité morale qu’il est censé incarner vis-à-vis de ses jeunes victimes, pour les pervertir ».



Jamra invite la Fédération nationale des Associations des Écoles Coraniques à mette un terme, « par une purge énergique », aux frasques à répétition de ces usurpateurs, qui ont infiltré cette noble corporation, « pour donner libre cours à leurs bas instincts de pédophiles ».