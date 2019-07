Pékin se dote du plus grand aéroport du monde

Une pieuvre géante qui étend ses cinq tentacules cuivrées, le tout nouvel aéroport de Pékin-Daxing est une oeuvre grandiose qui se dresse à 50 km au sud de la place Tian'anmen. Les travaux terminés officiellement ce dimanche, le plus grand terminal du monde sera inauguré fin septembre pour célébrer en grande pompe le 70ème anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine (le 1er octobre 1949 par Mao Tsé-toung). Ses quatre pistes d'atterrissages permettront dans un premier temps à 70 millions de passagers de voyager chaque année, soit autant que Roissy et ses trois terminaux. D'ici 2040, la capacité du nouvel aérogare et son unique terminal dépassera les 100 millions de voyageurs. Des chiffres que n'atteignent aujourd'hui que deux aéroports : Atlanta aux Etats-Unis et... Pékin-Capitale, saturé depuis plusieurs années.