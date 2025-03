Pèlerinage catholique 2025 : Le CINPEC annonce les modalités pour les inscriptions

Le Comité Interdiocésain National des Pèlerinages Catholiques (CINPEC), agissant au nom de la Province ecclésiastique de Dakar (PED), a officiellement annoncé que le Pèlerinage catholique 2025 aux lieux saints de la chrétienté se déroulera du 22 août au 1er septembre 2025.



Ce voyage spirituel, qui s’inscrit dans le cadre de l’Année Jubilaire, placée sous le signe évangélique de l’Espérance, conduira les pèlerins sur un itinéraire riche en spiritualité : Dakar – Jérusalem – Nazareth – Rome – Lourdes – Dakar.



Grâce au soutien de l’État et à la collaboration des partenaires traditionnels, le CINPEC prévoit de convoyer 450 pèlerins, répartis en neuf groupes de 50 personnes. Le coût de participation est fixé à 3 500 000 FCFA par personne, couvrant l’ensemble des frais de séjour, d’hébergement, de transport, de visa, de restauration et d’assurance.



Les inscriptions débuteront à partir du lundi 24 mars 2025 et se feront à la permanence du CINPEC, située à proximité du Collège de la Cathédrale de Dakar.



Le CINPEC rappelle que le pèlerinage catholique est avant tout une démarche de foi, nécessitant des dispositions spirituelles et morales particulières. Ainsi, pour valider son inscription, chaque futur pèlerin devra :



« 1. Présenter un extrait de baptême ou tout document attestant de sa catholicité.



2. Fournir une attestation du curé territorialement compétent.



3. Remplir le formulaire délivré par le CINPEC, permettant d’effectuer le versement intégral des frais sur le compte bancaire du CINPEC.



4. Déposer la quittance de paiement à la permanence du CINPEC.



5. Signer la fiche d’engagement du pèlerin pour respecter la charte du pèlerinage.



6. Constituer, dans un délai de 15 jours, un dossier comprenant :



• Un passeport valide jusqu’en mars 2026



• Quatre (04) photos d’identité sur fond blanc



• Les trois derniers bulletins de salaire (pour les salariés)



• Une attestation de travail



• Une autorisation d’absence ou une décision de congé



• Une copie de la carte IPRES ou attestation d’affiliation (pour les salariés)



• Pour les retraités : une copie de la carte du FNR ou de l’IPRES et les trois derniers bulletins de pension



• Un certificat d’aptitude médicale, délivré par un médecin habilité par le Ministère de la Santé ».



Par mesure de précaution sanitaire, l’âge des pèlerins est limité à 70 ans, soit pour les personnes nées en 1955 ou après.





























Le Soleil