Pénurie d'eau : Dakar crie sa soif!

A la Médina, les populations font de longues queues au niveau des bornes fontaines pour avoir quelques litres du liquide précieux.



Fatou Mbaye, une jeune dame trouvée à la borne fontaine de la rue 13x12 explique: "nous n'avons pas d'eau depuis plusieurs jours. Pour en trouver, nous venons ici très tôt mais la queue est tellement longue que parfois on se décourage. En plus nous n'arrivons même pas à avoir deux grands bidons d'eau. Le liquide coule lentement et il faut penser aux autres."



Le seau d'eau est vendu 25 francs Cfa, la bouteille de 10 litres également. Les bassines d'eau coûtent 100 francs Cfa. Pour avoir le strict minimum "nous dépensons beaucoup et ce n'est jamais suffisant. Les besoins en eau sont nombreux", ajoute Fatou Mbaye.



Une situation qui profite aux charetiers. Selon un témoignage d'un habitant des Parcelles Assainies, Ousmane Sow, "il n’y a même pas une goutte d'eau la nuit. Nous sommes obligés de faire appel aux charettiers qui vendent de l'eau afin de satisfaire nos besoins personnels". Le prix du transport des bidons d'eau par les charretiers varie entre 500 francs Cfa et 600 francs Cfa.



Sur la page facebook de la Sde, les usagers se plaignent. "Les réserves sont vides. Les localités de Yoff-Diamalaye-Parcelles souffrent de ce manque depuis 3 jours. Monsieur le Directeur est-ce trop vous demander une date exacte de retour de ce minimum vital? Monsieur le Directeur est-ce trop vous demanderun minimum de respect en informant vos consommateurs?", lit-on de la part d'un internaute en colère.



La SDE, avait fait savoir qu'à partir du 14 septembre "suite à des travaux d’entretien sur la ligne Tobène-Mékhé menés par la SENELEC prévues le samedi 14 septembre 2019 à partir de 08 heures, la distribution d’eau connaîtra des perturbations dans les localités alimentées par les conduites du Lac De Guiers dans les régions de Louga, Thiès, Rufisque et environs, et Dakar et sa Banlieue".































avec seneweb