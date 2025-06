Pétrole et Gaz : Sangomar, GTA et Gadiaga tournent à plein régime

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 6 Juin 2025 à 02:43 modifié le Vendredi 6 Juin 2025 - 02:47

Ce jeudi, le ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines a fait le point sur la production de pétrole et de gaz de Sangomar, GTA et Gadiaga lors du mois de mai 2025.



Ainsi, pour Sangomar, on note trois cargaisons (SAN031, SAN032, SAN033) qui cumulent à un volume total de 2,92 millions de barils. Ces cargaisons ont été commercialisées sur le marché international. Concernant les prévisions de production de l’année 2025, elles restent estimées à 30,53 millions de barils de pétrole brut.



Quant au Grand Tortue Ahmeyim (GTA), le chargement de sa deuxième cargaison (GTA_2025_002) de gaz naturel a été finalisé le 15 mai 2025. Son volume s’élève à 168 426 m³, soit 3,83 millions de MMBtu. Le ministère renseigne par ailleurs que « Les opérations de mise en service des installations se poursuivent, en vue d’une montée progressive en puissance de la production. ».



Enfin, pour le champ de Gadiaga, il a produit de 548 078 normaux mètres cubes (Nm³) de gaz naturel commercialisé au premier trimestre de 2025. Pour ce qui est de sa production mensuelle du mois de mai 2025, il est estimé à 207 737 Nm³.











































































Le Soleil

