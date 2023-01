Photo publiée du journaliste Pape Alé Niang "mal en point"- Encore un gros mensonge des partisans de Sonko !

C'est un secret de polichinelle: la culture du mensonge est une des nombreuses étiquettes qui collent à Ousmane Sonko et ses laquais.



La dernière en date , les "Pastéfiens", préposés à mettre "on line" des fake news sur les réseaux sociaux, particulièrement facebook, ont publié une photo du journaliste Pape Alé Niang, qui serait mal en point. Mieux, ils l'ont décrit à l'article de la mort sur son lit d'hôpital.

En quelques heures, l'image est devenue virale.



Renseignements pris par dakarposte, il n'en est absolument rien. "Nada, niks, touss..."

Il s'agit encore d'une tentative de manipulation de l'opinion, du moins une certaine partie.



"Votre confrère se porte comme un charme. Il est bien traité dans un pavillon de la clinique se trouvant à l'intérieur de l'hôpital Principal de Dakar. Je vous dis, contrairement à ce qui se dit un peu partout, Pape Alé se porte à merveille . Vous n'allez certainement pas me croire, mais il ne refuse pas, du tout alors de s'alimenter. Tout le reste n'est que légende" fait savoir une source médicale de dakarposte.





