[Photos] Dr Babacar Diop reçu par le cardinal : Théodore A. Sarr "préoccupé" par la situation de Guy Marius Sagna

Recevant ce mercredi Dr Babacar Diop et une délégation des Forces démocratiques du Sénégal (Fds), le Cardinal Théodore Adrien Sarr a "exprimé sa vive préoccupation face au drame qui frappe Guy Marius Sagna". "Il est très inquiet et suit la question au jour le jour. Il considère que le maintien en détention de Guy Marius Sagna, après avoir libéré ses autres codétenus est incompréhensible et peut jeter la confusion dans la tête de certains citoyens", informe le Fds faisant le compte rendu de sa rencontre avec le Cardinal Sarr.



Selon Dr Babacar Diop et Cie, Son Eminence se dit scandalisé face à cette "injustice" dont les "conséquences peuvent être fâcheuses". "Il encourage les mouvements qui luttent pour la libération de Guy Marius Sagna et salue le peuple sénégalais qui s'est largement offusqué de cet emprisonnement qui constitue à ses yeux un scandale", informe le communiqué.



Le Cardinal Sarr assure "de ses prières et de son action discrète pour la libération de Guy Marius Sagna".