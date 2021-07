[Photos] Émigration clandestine : 71 personnes interpellées par l'armée au large de Djifer

La vedette "Ferlo" de la marine nationale sénégalaise a intercepté, hier samedi, à 19 h 40, à 90 km au large de Djifer, la pirogue "Serigne Babacar Sy", rapporte la Direction de l'information et des relations publiques des armée (Dirpa).



Selon la même source, l'embarcation serait partie de Bara (Gambie) à destination des îles Canaries, avec 71 personnes (16 Sénégalais et 55 Gambiens) à son bord.



Ils ont tous été mis aux arrêts et confiés à la police.













































SENEWEB