Photos : Serigne Mbacké Ndiaye victime d’un accident sur la route de Fatick

Rédigé par Dakarposte le Mardi 29 Novembre 2022 à 17:50

Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre, victime d’un accident vers Fatick, s’en est sorti sain et sauf. Le véhicule au bord duquel il se trouvait avec son chauffeur et sa garde rapprochée, a heurté un cheval. L’animal a traversé la route à vive allure et le chauffeur n’a pu l’éviter. Un choc violent qui aura endommagé le véhicule et grièvement blessé le cheval. Serigne Mbacké Ndiaye, informe-t-on, se rendait au Sine, pour « préparer » le prochain match des "Lions".

Mamadou Ndiaye