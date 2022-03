(Photos)/ Visite des travaux de la centrale à gaz du Cap des Biches: Le DG de Senelec et ses partenaires apprécient l’avancement des travaux

D’une capacité de 300 MW, cette centrale financée à hauteur de 220 milliards F Cfa, est le fruit d’un partenariat entre des privés nationaux et des sociétés internationales que sont Cali Enerji et General Electric. Africa Finance Corporation (AFC) et Coris Bank International sont les principaux partenaires financiers de West African Energy.



Le projet se compose, ainsi d’une centrale électrique à cycle combiné constituée de deux turbines à gaz, d’une turbine à valeur et les auxiliaires associés. Chaque turbine à gaz est associée à une chaudière de récupération pour la production de vapeur destinée au fonctionnement de la turbine à vapeur. Les turbines sont configurées sur plusieurs arbres disposant chacune son propre générateur pour la production d’énergie électrique.