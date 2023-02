Photos : Visite officielle à Dakar de Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc

Rédigé par Dakarposte le Mardi 21 Février 2023 à 23:07

Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc, est attendu à Dakar, ce mercredi 22 février 2023. Le souverain du royaume chérifien va effectuer une visite officielle de trois jours au Sénégal. Ladite visite revêt une symbolique forte et constitue une occasion de dynamiser davantage la coopération entre les deux pays, coopération connue pour sa fécondité et sa solidité, bâtie sur l’amitié hisorique et fraternelle entre les des deux peuples.