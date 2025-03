Piégée dans un Taxi-clando : Une policière violée à tour de rôle par un gang

Une enquête du commissariat urbain de police de la ville de Rufisque a révélé l’horreur d’une série de viols collectifs perpétrés par un gang de prédateurs sexuels à Rufisque.



Parmi les victimes, révèle Les Echos, une policière en service a été piégée par un taxi-clando avant d’être agressée dans des champs isolés à Bambilor.



Les enquêteurs ont retracé les faits grâce aux dépositions des victimes et à l’identification du véhicule des agresseurs, menant à l’arrestation de plusieurs suspects.



D’autres victimes reconnaissent leurs agresseurs et racontent l’horreur en détails.



Deux d’entre eux, A. Ngom et son acolyte M. Faty, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Ils ont été ensuite inculpés, puis placés sous mandat de dépôt pour les incriminations criminelles retenues contre eux. Tandis que le véhicule utilisé a été mis sous scellés.





































Senego